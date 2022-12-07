Баскетболистку обменяли на торговца оружием

Американская баскетболистка Бритни Грайнер обменена на торговца оружием Виктора Бута, который отбывал тюремный срок в США.

Американские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны сообщают, что соглашение об обмене один к одному, заключенное с Москвой в последние недели, было окончательно одобрено президентом Байденом на прошлой неделе. Обмен состоялся сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах. Само соглашение было достигнуто в прошлый четверг.

МИД РФ подтверждает обмен россиянина Бута на американку Грайнер. Бут уже вернулся на родину.