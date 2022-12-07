Незаконная вырубка деревьев в Азербайджане: возбуждены уголовные дела

В Генеральной прокуратуре Азербайджана подвели итоги проверки информации о незаконной вырубке деревьев в селе Тирджан Исмаиллинского района, городе Агджабеди и Лерикском районе страны.

Там отметили, что в ходе разбирательства, проведенного в Управлении внеуголовных производств, было установлено, что при незаконной вырубке 341 дерева и кустарника, а также тайной краже поваленных в результате стихийного бедствия 32 деревьев различных пород в селе Тирджан Исмаиллинского района, городе Агджабеди и Лерикском районе природе был причинен ущерб в размере более 42 тыс. манатов.

Уголовные дела, возбужденные по статьям 177.1 (кража), 259.1 (незаконная рубка деревьев) и 259.2.4 (незаконная рубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, направлены для расследования в соответствующие органы внутренних дел, проинформировали в ведомстве.