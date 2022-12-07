В Ереване захотели, чтобы Евросоюз остался в Армении надолго
Ереван призвал продлить гражданскую миссию Европейского союза (ЕС) в Армении.
«…Было бы хорошо, если бы она (миссия – прим. ред.) была продлена. Вы знаете, что есть определенные месседжи из европейских столиц, что они хотят продлить (миссию – прим. ред.), и если ЕС примет такое решение, Армения будет его приветствовать», - заявил в четверг на брифинге секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, слова которого приводят зарубежные СМИ.