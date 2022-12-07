Хорватию пустили в Шенген, Болгарию и Румынию - нет

Совет министров внутренних дел и юстиции стран Евросоюза вновь отказал Румынии и Болгарии в присоединении к Шенгенской зоне. В Шенген приняли только одну новую страну - Хорватию. Прием Болгарии и Румынии заблокировали Австрия и Нидерланды, пишет BBC.

«Когда мы едины, мы сильны. И, конечно, в этом вопросе о Болгарии и Румынии мы оказались не едины. И это меня печалит», - сказала журналистам после заседания министров член Еврокомиссии Юльва Юханссон.

Европейская комиссия и Европейский парламент уже довольно давно пришли к выводу, что обе страны готовы присоединиться к Шенгенской зоне и отвечают необходимым формальным требованиям, в том числе в том, что касается пограничного контроля, защиты данных и визовой политики.

Но Австрия и Нидерланды все-таки подозревают, что пограничники и чиновники двух южных стран все еще слишком склонны к коррупции и будут пропускать в Шенгенскую зону нелегальных иммигрантов за деньги.