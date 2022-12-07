Арабы приехали, ждем теперь европейцев

По его словам, процесс восстановления допандемийных позиций в Азербайджане займет один-два года. Этот процесс зависит от того, как быстро будут устранены негативные последствия пандемии для глобальной индустрии туризма. Сложная пандемийная ситуация сохраняется в настоящее время в Азии, в Китае по-прежнему закрыты целые регионы. На днях в Пекине стали поговаривать о смене политики нулевой терпимости к пандемии, что может повлиять на турпоток из КНР. Многое зависит от того, как быстро откроются границы между странами, расширится география авиарейсов, сказал Зенгстшмид.

По итогам уходящего 2022 года турпоток в Азербайджан достиг немногим более 50%-ного уровня въездного туризма допандемийного, 2019 года. Об этом сообщил haqqin.az генеральный исполнительный директор Бюро туризма Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

Одними из первых в Азербайджан приехали туристы с Ближнего Востока. Это связано с тем, что в странах указанного региона многие из введенных ограничений были сняты. Но для Азербайджана очень важно привлечь европейских туристов. Сейчас больше всего приезжают туристы из арабских стран, Индии и Пакистана, сказал генеральный исполнительный директор Бюро туризма.

Он отметил, что Европа постепенно открывается для туризма. Там стали постепенно отменять ковид-паспорта.

По словам Зенгстшмида, в Азербайджане пик въездного туризма пришелся на 2019 год, когда в страну приехало 3 млн 200 тысяч туристов. В этом году на середину ноября Азербайджан посетили 1,5 млн туристов, что на 120% больше, чем в 2021 году, сказал он.

В ближайшие годы будет реализован ряд крупных туристических инфраструктурных проектов: Суговушан, «Грязевые вулканы» и пр. Однако самые масштабные и важные Азербайджана - это проекты развития туристического потенциала освобожденных от оккупации территорий, сказал Зенгстшмид.