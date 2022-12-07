Пресс-секретарь Эрдогана: Армения находится под покровительством и контролем России

После подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией в регионе наступит мир и процветание, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает Hurriyet.

По его словам, этим смогут воспользоваться все, а больше всего Армения. «Поскольку Армения - маленькая страна, не имеющая выхода к морю, с населением в 3 млн человек. Урегулирование отношений с Азербайджаном и Турцией больше всего будет способствовать развитию Армении.

Вопреки мнению армянской диаспоры, Армения нуждается больше в Турции и Азербайджане, чем во Франции и США.

Если говорить открыто, то Армения сегодня находится под военным покровительством и экономическим контролем России. Армения – страна, которая работает на существование, позиционируя себя как часть западного блока. Лучшим решением для Армении является урегулирование отношений с Турцией и Азербайджаном», - заявил Калын.