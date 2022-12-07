Байрамов поговорил с помощником госсекретаря США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

В ходе телефонного разговора Байрамов и Донфрид обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Баку и Ереваном, а также по различным вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и США.

Байрамов проинформировал свою собеседницу о текущем состоянии переговоров с Арменией, усилиях по открытию коммуникаций и вопросам делимитации. Наряду с этим он указал на последние незаконные действия, осуществляемые с использованием лачинской дороги.

Донфрид, в свою очередь, подчеркнула, что США поддерживают усилия по обеспечению стабильности в регионе, отметив важность продвижения мирного процесса в соответствии с достигнутыми соглашениями между официальными лицами обеих стран.