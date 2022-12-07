ЕС введет санкции против российских телеканалов

Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов НТВ, РЕН ТВ, «Россия 1» и « Первый канал » , сообщило издание Politico со ссылкой на полученные документы.

Как в четверг отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в новый пакет санкций против России попадет «много представителей российских СМИ».

В материале также говорится, что очередные ограничения могут затронуть 169 организаций, предоставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса.

Уточняется, что под новые санкции попадут химическое и биологическое оборудование, электронные компоненты, средства для подавления беспорядков, а также двигатели для беспилотников.

Напомним, что глава ЕК в среду представила предложения по новому пакету санкций в отношении России. В частности, будет расширен список индивидуальных санкций, в него попадут порядка 200 физлиц и организаций.