Финляндия и Швеция займутся волнующими Турцию вопросами

Финляндия до сих пор оставляет курдским группировкам возможность проявлять активность на своей территории, однако Анкара ждет от Хельсинки конкретных действий по этому вопросу, заявил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с финским коллегой Антти Кайкконеном.

«Я сказал финской стороне: нас тревожат террористические организации - Рабочая партия Курдистана и Силы самообороны сирийских курдов (YPG) и продолжение их активности в Финляндии», - приводит AP слова Акара.

Также он сказал, что ожидает от всех членов НАТО содействия в модернизации вооруженных сил Турции, включая быстрое одобрение США поставок Анкаре истребителей F-16.

В свою очередь Кайкконен заявлял, что Финляндия привержена соглашению с Турцией и Швецией, согласно которому Хельсинки и Стокгольм обязуются заняться беспокоящими Анкару вопросами в сфере безопасности.

Кроме того, глава Минобороны Финляндии заявил, что в отношении Турции финского эмбарго на поставки оружия нет, и что Хельсинки рассматривает каждую возможную оружейную сделку в индивидуальном порядке.