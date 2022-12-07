Селин Дион отменяет концерты из-за редкой болезни

Известная канадская певица Селин Дион отменила концерты в Европе и Великобритании в следующем году из-за синдрома мышечной скованности - редкого неврологического заболевания, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы. Об этом Дион сообщила на своей странице в «Инстаграм».

Дион поделилась, что из-за синдрома у нее возникли трудности с ходьбой и пением - поэтому концерты, запланированные в Великобритании и Европе в следующем году, придётся отменить.