Глава Генштаба США: Путин потерпел поражение на всех направлениях

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что российские атаки на украинскую инфраструктуру не только не сломали хребет украинскому гражданскому населению, но и усилили сопротивление вторжению России под руководством Владимира Путина, пишут украинские СМИ.

«Война России против Украины продолжается уже 10 месяцев, и Путин потерпел поражение на всех направлениях», - сказал он.

Милли также назвал ракетные обстрелы России «абсолютно неприемлемыми»: «Это нападение на гражданское население Украины... Украинские военные не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций. Это экзистенциальный конфликт для Украины, жестокость этого подпитывает еще большую решимость украинского народа. Вы видите это каждый день».

По его словам, незаконные атаки также укрепляют решимость стран, которые поддерживают Украину.