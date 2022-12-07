Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:41

Хотя установившаяся с начала декабря морозная погода привела к прекращению боевых действий вдоль почти всей линии фронта в Украине, вокруг небольшого донбасского городка Бахмут, которым российская армия не может овладеть уже девять месяцев, продолжаются ожесточенные бои. После целого ряда унизительных поражений и отступления командование российской армии полно решимости во чтобы то ни стало взять Бахмут и, как бы подтверждая эти намерения, не жалеет ни боеприпасов, ни своих солдат.

Тем не менее, как сообщает телеканал Sky News, руководство ВСУ уверяет, что захватить Бахмут врагу не удастся, поскольку «украинские воины будут биться за него до последнего». Британские тележурналисты смогли побывать на позициях ВСУ в Бахмуте и сделать оттуда несколько репортажей о том, как живут и готовятся к декабрьским морозам украинские солдаты. Судя по кадрам Sky News, в окопах ВСУ установлены самодельные печи, на которых бойцы готовят еду и кипятят воду для чая. Как утверждают британские авторы телерепортажа, солдаты ВСУ прекрасно понимают, что воздействие морозов одинаково как для них, так и для врага. «Но россиянам, - говорит один из украинских офицеров, - все-таки, должно быть тяжелее, поскольку у них не хватает теплого обмундирования. А это существенно, синоптики обещают, что в январе-феврале температура ночью будет опускаться до минус 30 градусов». Понятно, что не считаться с предстоящими морозами, которые во многом будут решающим фактором в ближайшие недели и месяцы, не может ни одна из воюющих сторон. И потому один из наиболее часто повторяющихся вопросов военных аналитиков связан с тем, будет ли война в Украине «заморожена» до наступления весны, или одна из сторон, все-таки, попытается получить преимущество?

«Трудно предполагать, - говорит генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший в 2014–2018 годах войсками США в Европе. - Будет очень холодно и мокро. В таких условиях даже с техникой ничего не поделаешь. Но русские страдают намного больше, чем украинцы. Почему? Большая часть личного состава недавно мобилизована, плохо экипирована, нет достаточного количества опытных командиров…». Исторически так сложилось, что финны на собственном опыте испытали, что означают холода в войне против русских. Полковник Жанна Макитало, профессор Финского национального университета обороны в Хельсинки, говорит, что в дождливую и морозную погоду для воинских подразделений нет ничего хуже, чем безвылазно находиться в окопах. «Вы должны уметь распределить свои силы по лесным массивам, - говорит Макитало. - Рытье окопов – это не самый современный способ ведения войны. Но выхода нет. Особенно, когда в воздухе висят дроны…». Полковник Жанна Макитало считает, что, даже несмотря на понесенные потери, русские все еще сильны, а у украинцев, напротив, есть определенные проблемы с зимними резервами. «Поставки российской стороны безграничны, - говорит она. - Украина в этой ситуации пока слаба. Её солдатам пока не хватает зимней одежды, армейских ботинок, утепленных резиновых сапог и зимних перчаток». Представители западной разведки также считают, что по мере похолодания темп боевых действий будет замедляться. «Мы уже наблюдаем небольшое снижение темпа конфликта и думаем, что увидим это же и в ближайшие месяцы», — заявила 3 декабря Аврил Хейнс, директор национальной разведки США. В то же время, далеко не все разделяют этот вывод. Сергей Череватый, представитель военного командования Украины, заявил на этой неделе, что когда грязь на дорогах подмерзнет, продвигаться танкам и тяжелой гусеничной технике будет значительно легче. «Мы делаем все, чтобы быть готовыми к ведению боевых действий именно в зимних условиях, - подчеркнул Череватый в интервью службе новостей Министерства обороны Украины. - Готовим технику, комплектуем подразделения боеприпасами, специальной одеждой и бытовыми приборами, позволяющими согреться и отдохнуть».