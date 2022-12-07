Взрывы на авиабазе россиян в Бердянске
На авиабазе в оккупированном россиянами Бердянске (Запорожская область) прогремели взрывы, сообщила украинским СМИ глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина.
По ее словам, сначала прогремело три мощных взрыва, а за ними – еще 15 меньшей силы.
По имеющейся информации, это вызвало масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.
5 декабря раздались взрывы на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской области, где базируются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, применяемые для того, чтобы наносить удары по Украине.