Взрывы на авиабазе россиян в Бердянске

По ее словам, сначала прогремело три мощных взрыва, а за ними – еще 15 меньшей силы.

По имеющейся информации, это вызвало масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.

5 декабря раздались взрывы на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской области, где базируются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, применяемые для того, чтобы наносить удары по Украине.