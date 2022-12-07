Хикмет Гаджиев уличил Григоряна во лжи
Заявления о якобы достигнутом в Вашингтоне соглашении о создании международных механизмов относительно прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, являются ложными, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о якобы достижении в Вашингтоне договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе.
«Обсуждение какого-либо вопроса на переговорах не означает, что по этому вопросу было достигнуто соглашение. 27 сентября на встрече в Белом доме в Вашингтоне мы еще раз заявили, что Азербайджан не будет обсуждать вопрос прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахе, с какими-либо международными партнерами, это внутреннее дело нашей страны, регулируемое на основе Конституции и законов Азербайджана, и о создании международного механизма не может быть и речи. Азербайджан не намерен обсуждать этот вопрос ни с Арменией, ни с другими государствами и организациями», - отметил помощник президента.