ЕС не будет признавать выданные в Украине и Грузии российские загранпаспорта
Совет Европейского Союза в четверг принял решение о непризнании российских проездных документов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии, сообщают украинские СМИ.
Согласно решению, российские проездные документы, выданные в оккупированных Россией областях Украины или в сепаратистских Абхазии и Южной Осетии, либо лицам, которые там проживают, не будут считаться действительными проездными документами для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.