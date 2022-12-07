В церемонии открытия приняли участие президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и другие официальные лица. Перед стартом соревнования гости и участники турнира посетили памятник Азизу Алиеву в Махачкале.

В Махачкале стартовал детский шахматный турнир памяти видного государственного деятеля и ученого Азиза Алиева.

В ходе церемонии открытия выступавшие рассказывали о жизненном пути Азиза Алиева и его исторических заслугах.

Важно отметить, что в 1942-48-х годах Азиз Алиев был первым секретарем Дагестанского областного комитета, и в республике по сей день чтят память о нем.

В махачкалинском турнире Азербайджан представляют Нармин Абдинова, Хаган Ахмедов, Шамси Гараханов и Атилла Орман.