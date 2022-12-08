ЕС увеличивает финансирование поставок оружия в Украину

Евросоюз на следующей неделе увеличит фонд, предназначенный для финансирования поставок оружия в Украину, по меньшей мере на 2 млрд евро, сообщило агентство Bloomberg.

На данный момент предельный размер фонда составляет 6 млрд евро для финансирования военной помощи на 2021-2027 года. Из него осуществляется финансирование поставок оружия не только Украине, но и ряду других стран, но для Киева зарезервировано не менее половины от всей суммы.

Документ об увеличении финансирования может быть подписан 12 декабря. В дальнейшем размер фонда может быть еще увеличен.