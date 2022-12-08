«Пречистая Дева, я хотел бы принести тебе сегодня благодарность украинского народа за мир, о котором мы уже долго просим у Господа. Вместо этого должен вновь представить тебе мольбы детей, пожилых людей, отцов и матерей, молодых людей этой замученной, многострадающей земли. Но в действительности мы знаем, что ты находишься с ними и со всеми страждущими, так же как была у креста твоего сына», – сказал Папа Римский.

После слов «украинского народа» понтифик перестал говорить и начал плакать. Когда он вернулся к молитве, его голос все еще дрожал.