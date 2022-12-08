МИД Словакии о переговорах с Россией: это уже пробовали с Гитлером

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер в ходе брифинга со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой напомнил тем, кто сейчас призывает к переговорам с Россией о попытках договориться с Адольфом Гитлером.

«Тем, кто говорит, что «мы хотим мира, мы за переговоры», мы всегда говорим, что это уже пробовали с Гитлером – от нас, за нашими спинами кто пытался их проводить. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войне, потери десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца. А конец – это когда вы скажете. Это украинский вариант мира», - сказал Качер.

Он убежден, что Украина вернется к миру, вернув свои суверенные территории.

«Но и это не конец. Это произойдет тогда, когда Россия не будет представлять угрозу международному сообществу, когда Украина станет партнером, который будет заседать на всех важных европейских совещаниях», - добавил глава МИД Словакии.