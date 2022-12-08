Блинкен: Путин сменил стратегию, но не добьется успеха

Российский президент Владимир Путин пытается сломить украинцев при помощи ударов по инфраструктуре, но он не добьется успеха, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем твиттере.

«Президент Путин применил новую стратегию разрушения домов и инфраструктуры в попытке сломить волю народа Украины. Он не добьется успеха. Мы будем оставаться едиными с Украиной столько, сколько понадобится», - подчеркнул Блинкен.