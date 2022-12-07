Новобранцам «Вагнера» показывают видео расстрела дезертиров

Собеседник журналистов в одной из российских колоний заявил, что заключенных, которые согласились вступить в ряды ЧВК «Вагнера», заводили в специальную комнату. Там им на планшете показывали казни бойцов, которые дезертировали с поля боя, утверждает собеседник. «Он там говорит – я, такой-то, предатель, бросил своих товарищей на передовой – и дальше в затылок ему стреляют», - рассказал об увиденном на видеозаписи собеседник BBC, который завербовался в ЧВК.

Само видео журналисты не смогли найти и ознакомиться, но заключенный из другой российской колонии, незнакомый с предыдущим собеседником BBC, сообщил, что ему также показывали запись казни. Он уточнил, что в его колонии заключенным демонстрировали видео с повешением человека.