Косовский спецназ заблокировал населенный сербами город

Несколько сотен спецназовцев полиции непризнанного Косова вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии, сообщила газета «Вечерне новости».

По данным издания, от 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вошли на территорию на севере Косова и Метохии и заблокировали Косовска-Митровицу. Издание утверждает, что премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии».

Согласно Брюссельским соглашениям, силы косовской полиции не имеют права въезжать в населенный сербами север края без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов.