Журналисты New York Times вышли на забастовку

Больше тысячи сотрудников редакции The New York Times приняли участие в забастовке, отказавшись выходить на рабочие места на 24 часа, сообщает сама газета.

Как подчеркивается в материале издания, нынешняя забастовка, ставшая первой масштабной профсоюзной акцией за сорок лет, была инициирована из-за того, что руководство и работники с марта прошлого года не могут договориться по целому ряду вопросов, включая уровень зарплат.

Забастовка продлится сутки, в ней примут участие более 1,1 тысячи сотрудников газеты. «Предложение по заработной плате по-прежнему не соответствует экономическому моменту, сильно отставая как от инфляции, так и от средних темпов роста заработной платы в США», - указано в заявлении профсоюза, которое цитирует издание. По данным американских СМИ, это первая подобная забастовка сотрудников газеты более чем за 40 лет.