Трамп и Болтон недовольны сделкой между США и Россией

Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута.

«Какой «тупой» и непатриотичный позор для США», - заявил Трамп.

По его словам, сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая в открытую ненавидит страну.

Бывший президент США задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включен осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.

Ранее бывший советник по национальной безопасности США при экс-президенте Штатов Дональде Трампе Джон Болтон назвал обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер «американской капитуляцией».