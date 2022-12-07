От BP потребовали перечислить российскую прибыль Украине

Если BP откажется, парламентарии требуют, чтобы министры ввели для нее налог на сверхприбыль, тем самым вынудив компанию выполнить требование о перечислении средств Украине.

В конце февраля BP объявила о прекращении сотрудничества из-за войны в Украине, заявила о намерении продать свою долю в 19,75% в «Роснефти», которая на тот момент стоила $11,5 млрд. Однако компания до сих владеет этой долей. По оценкам Global Witness, дивиденды, предложенные BP «Роснефтью» за этот год, составляют около £580 млн, а это эквивалентно трети объема помощи, оказанной Украине Великобританией в этом году. С 2013 года эта доля принесла BP £3,75 млрд дивидендов.

Выступая в Палате общин, представитель Лейбористской партии Маргарет Ходж заявила, что «невероятно стыдно, когда крупная публичная британская компания получает прибыль от продажи нефти, которая финансирует» российскую войну в Украине. «BP должна добровольно пожертвовать все свои российские дивиденды на восстановление Украины, либо правительство должно принять меры заставить ее сделать это», - заявила Ходж.