Кремлевские олигархи ведут бизнес в Латвии

Связанные с Кремлем олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев продолжают активно вести бизнес в Латвии, контролируя компании в Риге как лично, так и через подставных лиц, кроме того, они получают финансирование в форме грантов Европейского Союза, говорится в расследовании портала The Insider.

Махмудов и Бокарев по состоянию на 2021 год контролируют Рижский электромашиностроительный завод (RER) – крупное латвийское предприятие, которое производит электрооборудование для поездов, вагонов метро и городского общественного транспорта.

Согласно данным латвийского коммерческого реестра, 36% акций RER по состоянию на 2021 год контролировало российское юрлицо «Холдинг ТрансКомпонент». По 20% в нем через цепочку юридических лиц имеют кремлевские олигархи, еще 46% – московская Krona Grup, за которой они также стоят, остальное – делят между собой связанные с Махмудовым и Бокаревым партнеры.

Контролируемая российскими олигархами латвийская компания работает по всей Европе: к примеру, в мае презентовала в Чехии новый электродвигатель для троллейбусов и электробусов. Кроме того, RER получает финансирование от Европейского Союза – через гранты, которые выдает Латвийское агентство инвестиций и развития и Министерство экономики Латвии.

Как отмечает The Insider, в России олигархи владеют компаниями, которые являются поставщиками для российского Министерства обороны. Ранее они владели долями в оружейном концерне «Калашников», а сейчас через «Коломенский завод» продолжают поставлять дизельные двигатели для российских военных кораблей.