В Турции вынесли приговор греческому шпиону

Гражданин Греции и Сирии Мухаммад Амар Ампара приговорен высшим уголовным судом Газиантепа к 12,5 годам лишения свободы за «политический и военный шпионаж» в пользу Греции, пишут турецкие СМИ.

По данным следствия, арестованный 26 июня Ампара собирал информацию о деятельности Турции на турецко-сирийской границе и в порту города Мерсин, а также о лицах, связанных с «Исламским государством» и гюленистами.

В постановлении суда говорится, что Ампара предоставлял информацию о силах безопасности на границе с Турцией, количестве патрулей, наличии камер и освещения, а также об использовании при обыске собак-детекторов.