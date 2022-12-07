Минфин США сообщил о введении санкций против 40 юрлиц и физлиц из 9 стран, в том числе из России. В санкционный список попала и глава ЦИК Элла Памфилова.

Под санкции ведомства попали Олег Юрьевич Нестеров, Евгений Радионович Ким, Марина Константиновна Середа, Алексей Валентинович Муратов - утверждается, что эти лица играли руководящую роль в создании сети "фильтрационных пунктов" в оккупированной части Донецкой области Украины. Нестеров также координировал организацию фиктивного "референдума" о присоединении этой территории к РФ.

Очур-Суге Керимович Монгуш и Людмила Николаевна Зайцева подверглись санкциям по линии Госдепартамента. Они, как сообщается, причастны к нарушениям прав человека в отношении гражданского населения Украины: Монгуш "участвовал в пытках", а Зайцева участвовала в похищениях и насильственном перемещении украинских детей в Россию.

Санкции введены против всех 15 членов ЦИК России как "политического подразделения, ведомства или инструмента" российского государства - в пресс-релизе перечислены они все во главе с Эллой Памфиловой. В сентябре 2022 года ЦИК участвовал в подготовке и проведении фиктивных "референдумов" о присоединении четырех областей Украины к России.

Все имущество и имущественные интересы этих лиц в США или находящиеся под контролем физических или юридических лиц США отныне блокируются, и о них необходимо сообщить в OFAC. В сообщении ведомства особо отмечается, что конечная цель санкций - не наказать, а подтолкнуть к положительным изменениям в поведении подсанкционных лиц.