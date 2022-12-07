США ввели новые санкции против России обновлено 20:17
Минфин США сообщил о введении санкций против 40 юрлиц и физлиц из 9 стран, в том числе из России. В санкционный список попала и глава ЦИК Элла Памфилова.
Под санкции ведомства попали Олег Юрьевич Нестеров, Евгений Радионович Ким, Марина Константиновна Середа, Алексей Валентинович Муратов - утверждается, что эти лица играли руководящую роль в создании сети "фильтрационных пунктов" в оккупированной части Донецкой области Украины. Нестеров также координировал организацию фиктивного "референдума" о присоединении этой территории к РФ.
Очур-Суге Керимович Монгуш и Людмила Николаевна Зайцева подверглись санкциям по линии Госдепартамента. Они, как сообщается, причастны к нарушениям прав человека в отношении гражданского населения Украины: Монгуш "участвовал в пытках", а Зайцева участвовала в похищениях и насильственном перемещении украинских детей в Россию.
Санкции введены против всех 15 членов ЦИК России как "политического подразделения, ведомства или инструмента" российского государства - в пресс-релизе перечислены они все во главе с Эллой Памфиловой. В сентябре 2022 года ЦИК участвовал в подготовке и проведении фиктивных "референдумов" о присоединении четырех областей Украины к России.
Все имущество и имущественные интересы этих лиц в США или находящиеся под контролем физических или юридических лиц США отныне блокируются, и о них необходимо сообщить в OFAC. В сообщении ведомства особо отмечается, что конечная цель санкций - не наказать, а подтолкнуть к положительным изменениям в поведении подсанкционных лиц.
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США намерены объявить в пятницу, 9 декабря, о введении новых санкций в отношении РФ и Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В сообщении отмечается, что санкции, введенные в отношении физических лиц, предусматривают замораживание активов в пределах юрисдикции США, запрет на их поездки в Соединенные Штаты и на деловые отношения с ними.
По информации издания, основная часть ожидаемых санкций будет введена в соответствии с так называемым законом Магнитского. Против Китая будут выдвинуты обвинения в незаконном рыболовстве в Тихом океане.