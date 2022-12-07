Ильхам Алиев осмотрел новую технику спецназначения и автомобили скорой помощи добавлено фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с техникой специального назначения, закупленной Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, которая будет использоваться на освобожденных от оккупации территориях, а также с современными автомобилями скорой медицинской помощи, закупленными Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию. Об этом сообщил в пятницу, 9 декабря, официальный сайт главы государства.