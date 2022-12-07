Талибы создали свою карту мира: «присвоили» территории Ирана и стран Центральной Азии

Администрация Кабула установила свою версию глобуса на одной из улиц афганской столицы. Представленная на нем территория «Исламского эмирата Афганистан» превышает реальные размеры, занимая земли соседних стран. Фото глобуса появилось в сети, пишет агентство Fergananews.

На талибской версии земного шара Афганистан включает в себя части территорий Ирана и республик Центральной Азии, страна имеет общую границу с Казахстаном. Иран «потерял» восточные города Мешхед, Захедан и Керман, при этом приобрел восточный берег Каспия и выход к Грузии. Пакистан «лишился» столицы Исламабад и большей части южной провинции Белуджистан, но вплотную приблизился к индийскому городу Нью-Дели.

На территорию современного Казахстана «переместились» Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, причем все они потеряли половину площади, как и Казахстан, с которым теперь, в талибской версии, «граничит» Афганистан. Украина - в границах 2013 года.