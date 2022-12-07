Состоялось судебное заседание по делу Гюльтекин Гаджибейли
В Насиминском районном суде состоялось судебное заседание по делу, рассматриваемому в порядке особого производства, в отношении бывшего депутата Гюльтекин Гаджибейли.
Как сообщает haqqin.az, суд под председательством судьи Эльмаддина Гусейнова взял в производство дело, Гюльтекин Гаджибейли была признана в качестве обвиняемой. В ходе судебного заседания Гаджибейли отказалась от назначенного государством адвоката, мотивируя это тем, что у нее есть свои адвокаты.
Судебный процесс продолжится 16 декабря.
Напомним, пользователь Facebook Лейла Ариф требует наказания Гаджибейли по статье 147.2 (клевета о совершении тяжкого преступления) УК Азербайджана.