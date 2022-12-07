Еще один масштабный пожар в России: горит крупный завод

В российском городе Барнауле вспыхнул пожар на Алтайском шинном комбинате, сообщают российские СМИ.

"Пожар произошел в одном из производственных зданий предприятия в Барнауле. К тушению привлечены более ста человек и пожарный поезд. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров", - пишут российские издания.

Известно, что сначала пожар произошел в одном из цехов завода по производству шин. Но пока пожарные прибыли на место, огонь охватил четырехэтажное здание.

Сообщается, что предприятие производит шины под известным брендом Nortec.