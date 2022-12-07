Джемаль Бустани, автор haqqin.az 11:55

Еще два десятилетия назад лидеры Китая были персонами нон грата в решительно антикоммунистической Саудовской Аравии, которая, как казалось тогда, навек связала свою судьбу с Вашингтоном. Но наступило новое время, новая история, которая пишется прямо на наших глазах. И подчеркнуто пышно принимая Си Цзиньпина, Эр-Рияд посылает скрытое послание США – это новая Саудовская Аравия, это новый Залив, это новая реальность. Нравится это Вашингтону или нет, но арабы будут иметь дело с Китаем. Американские призывы отвергнуть коммерческий пряник Китая не сработали, и отношения Саудовской Аравии с КНР будут развиваться по нарастающей – не только в торговле, но и в сфере безопасности.

Было время, когда США были крупнейшим потребителем нефти королевства, а потому Эр-Рияд подчеркнуто бережно относился к своему стратегическому партнерству с Америкой. Но сегодня американцы потребляют лишь малую часть саудовской нефти, а Китай является крупнейшим клиентом и торговым партнером Саудовской Аравии. Экспорт в Китай в прошлом году превысил 50 миллиардов долларов – более 18% от общего объема экспорта королевства. А это значит, что Эр-Рияд объективно вынужден искать новую внешнеполитическую линию, начиная говорить о постамериканском Ближнем Востоке. В отношениях между саудитами и Вашингтоном накопилось слишком много спорных моментов, чтобы Королевство не задумалось о диверсификации своих внешнеполитических связей. Нынешний визит Си Цзиньпина в Эр-Рияд стоит 30 миллиардов долларов. Во всяком случае, именно на такую сумму планируется подписание целого ряда китайско-саудовских соглашений, которые касаются не только нефти, но и участия Пекина в многомиллиардных национальных мегапроектах Саудовской Аравии в рамках стратегии Vision-2030. От строительства новых кластеров экономики и промышленности, включая возведение «города будущего» NEOM на побережье Красного моря – до создания завода по производству баллистических ракет и открытия огромного дата-центра компания Huawei с сооружением вышек 5G.

США, конечно же, никуда из Залива не уйдут, говорить о том, что китайцы их полностью заместят – наивно и глупо. Но арабские монархии нащупали слабое место Вашингтона – и сейчас умело на этом играют. Американцы перехитрили самих себя, а точнее, поставили свои отношения со странами Залива, как, впрочем, и с остальным арабским миром, в слишком большую зависимость от идеологической составляющей. Пекину же все эти «ценности» в их американском понимании глубоко безразличны. «Не важно, какого цвета кошка, если она ловит мышей», – этот лозунг времен Дэн Сяопина безотказно работает в политике Китая в отношении своих внешних партнеров. И хотя Си Цзиньпин недавно его критиковал, но только в отношении безоговорочного его применения внутри Китая. Во вне – все остается неизменным. Выгодно – значит жизненно. Тегеран от этого бесится, он требует от Пекина снизить градус взаимодействия с монархиями Залива, намекая на то, что только он – эксклюзивный стратегический партнер КНР, но кому в Китае интересно мнение Ирана.