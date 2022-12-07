В Азербайджане повысили прожиточный минимум и критерий нуждаемости

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в пятницу принял в третьем, заключительном, чтении закон «О прожиточном минимуме на 2023 год».

Прожиточный минимум на следующий год утвержден на уровне 246 манатов (рост на 17,1% по сравнению с аналогичным показателем на 2022 год).

Для трудоспособного населения прожиточный минимум на 2023 год составит 261 манат (рост на 18,6%), для пенсионеров – 199 манатов (рост на 13%), для детей – 220 манатов (рост на 14%).

Кроме этого, парламент утвердил на 2023 год критерий нуждаемости на уровне 246 манатов (рост на 23%).