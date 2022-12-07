В Казахстане ответили на заявление российского посла о «русофобии»

Несколько дней назад в интервью российским СМИ Бородавкин заявил, что в Казахстане все больше «просматриваются националистические тенденции». «К сожалению, могу констатировать и выразить озабоченность по поводу националистических тенденций — радикальные, подчеркну. Националистические тенденции в Казахстане просматриваются все более и более явственно», - заявил Бородавкин.

По его словам, в случае если властям Казахстана нужна будет помощь в борьбе с «экстремистами» и «националистами», то Россия сможет ее оказать.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, комментируя высказывания российского посла, отметил, что российский дипломат не должен был присоединяться к пропагандистским высказываниям некоторых политиков. «Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина. Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, мы его давно знаем. И он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Это первое. Второе - ксенофобия, она есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств, чтобы наши высказывания политиков, политологов, политиков в первую очередь, не наносили вред нашим двусторонним отношениям», - подчеркнул глава нижней палаты парламента Казахстана.

По словам спикера, стороны должны совместно работать на пользу своих государств, чтобы высказывания политиков не наносили вреда двусторонним отношениям Казахстана и России.