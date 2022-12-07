Семьи российских миротворцев переедут в Карабах?

Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян делает все возможное, чтобы находящиеся в Карабахе 1 500 российских миротворцев перевезли туда свои семьи, чтобы «прочнее обосноваться», пишут армянские СМИ.

Утверждается, что по этому вопросу главарь сепаратистов обратился в высшие инстанции России и якобы получил «заверения, что переезд членов семей российских военных будет организован».