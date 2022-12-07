Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:21

Стоимость продуктов, необходимых для приготовления популярного грузинского блюда – хачапури – в ноябре выросла почти на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на исследование Института экономики Тбилисского государственного университета. Хачапури – хорошо знакомое нам традиционное блюдо грузинской кухни. Оно настолько популярно, что даже входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а экономисты (и не только грузинские) используют его в качестве своеобразного финансового маркера. В частности, на примере цен на продукты, нужные для приготовления хачапури, можно рассуждать о происходящих в стране процессах.

Экономисты подсчитали, что в ноябре стоимость приготовления среднего размера хачапури по-имеретински (в Грузии много сортов хачапури, сильно отличающихся друг от друга) составила 6,9 лари, или около 2,5 доллара. Эта стоимость на 4,9% выше показателя октября и на 27,3% выше данных за ноябрь 2021 года. В Грузии за год подорожали все ингредиенты хачапури: сыр – на 35,2%, молоко – на 21,1%, мука – на 19,9%, масло – на 19,8%, дрожжи – на 15,1%, яйца – на 10,1%. Индекс хачапури, по мнению экономистов, отражает состояние грузинской экономики. Если про индекс хачапури в Азербайджане мало кто слышал, то про индекс бигмака, о котором не раз писал haqqin.az, многие уже знают. Индексация цен на определенные категории продуктов – это неофициальный способ определения паритета покупательской способности внутри разных стран, который позволяет соотнести стоимость национальных валют, основываясь на цене одного и того же набора услуг и товаров. К примеру, в США бигмак в среднем стоит 5,8 доллара, а в Азербайджане 4,4 маната. Делим стоимость азербайджанского бургера на стоимость американского – и получаем «справедливый» курс доллара к манату: 4,4 маната / 5,8 доллара = 0,75. И это при официальном курсе Центробанка, согласно которому манат составляет 0,59 доллара!

Для удобства можно несколько изменить форму расчетов: разделить стоимость американского бургера на цену его азербайджанского аналога: 5,8 доллара/4,4 маната = 1,32. Но каждый азербайджанец прекрасно знает, что у нас годами держится курс отношения стоимости доллара к стоимости маната на уровне 1,7. Чтобы уравнять цену бигмака в Азербайджане и США, один доллар должен стоить 1,32 маната. Таким образом, индекс бигмака показывает, что манат недооценен, с чем, в принципе, трудно не согласиться. Всем известно, что курс в 1,7 поддерживается Центробанком путем внушительных валютных интервенций, иначе он сильно подорожает, что приведет к нарушению установившегося на рынке баланса. Получается, что курс маната по «индексу бигмака» ближе к его реальной стоимости, чем это отражено в официальном банковском курсе. Принцип индексации широко применяется во всем мире для альтернативных расчетов, хотя на него и нельзя особо полагаться. Дело в том, что, например, индекс бигмака можно брать за основу потому, что сегодня сеть «Макдоналдс» охватывает практически все страны мира и стоимость его продукции легко конвертировать в местные валюты. В этом отношении индекс хачапури, конечно, не так универсален из-за ограниченности грузинского рынка и его бизнес-возможностей. Но грузинская статистика регистрирует каждое изменение индекса хачапури, потому что он имеет отношение к процессам, происходящим внутри страны.

То же самое можно сказать, к примеру, об индексе борща – то есть об отношении стоимости продуктов в базовом наборе к его интегральной оценке. Если говорить простым языком – это соотношение «цена-качество» с учетом инфляции. И хотя борщ, как и его индекс, в глобальном масштабе популярнее хачапури, но утвердиться в виде некоего интернационального эталона он тоже не может. Что не мешает российским властям внимательно отслеживать его статистику. На этом фоне с некоторой грустью хочется отметить, что в Азербайджане, известном всему миру своими прекрасными блюдами, о подобном индексе никто почему-то не говорит. Да и не скоро, видимо, это станет возможным. Основная причина заключается не в сложности выделения ключевых блюд национальной кухни. Напротив, в нашей стране много прекрасных и вкусных блюд, некоторые из которых тоже вошли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Просто у нас до сих пор нет единого общенационального кулинарного бренда.