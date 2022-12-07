Бигмак раскрывает истинный курс маната. Когда дело дойдет до долмы? наш комментарий
Стоимость продуктов, необходимых для приготовления популярного грузинского блюда – хачапури – в ноябре выросла почти на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на исследование Института экономики Тбилисского государственного университета.
Хачапури – хорошо знакомое нам традиционное блюдо грузинской кухни. Оно настолько популярно, что даже входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а экономисты (и не только грузинские) используют его в качестве своеобразного финансового маркера. В частности, на примере цен на продукты, нужные для приготовления хачапури, можно рассуждать о происходящих в стране процессах.
Экономисты подсчитали, что в ноябре стоимость приготовления среднего размера хачапури по-имеретински (в Грузии много сортов хачапури, сильно отличающихся друг от друга) составила 6,9 лари, или около 2,5 доллара. Эта стоимость на 4,9% выше показателя октября и на 27,3% выше данных за ноябрь 2021 года. В Грузии за год подорожали все ингредиенты хачапури: сыр – на 35,2%, молоко – на 21,1%, мука – на 19,9%, масло – на 19,8%, дрожжи – на 15,1%, яйца – на 10,1%. Индекс хачапури, по мнению экономистов, отражает состояние грузинской экономики.
Если про индекс хачапури в Азербайджане мало кто слышал, то про индекс бигмака, о котором не раз писал haqqin.az, многие уже знают. Индексация цен на определенные категории продуктов – это неофициальный способ определения паритета покупательской способности внутри разных стран, который позволяет соотнести стоимость национальных валют, основываясь на цене одного и того же набора услуг и товаров.
К примеру, в США бигмак в среднем стоит 5,8 доллара, а в Азербайджане 4,4 маната. Делим стоимость азербайджанского бургера на стоимость американского – и получаем «справедливый» курс доллара к манату: 4,4 маната / 5,8 доллара = 0,75. И это при официальном курсе Центробанка, согласно которому манат составляет 0,59 доллара!
Для удобства можно несколько изменить форму расчетов: разделить стоимость американского бургера на цену его азербайджанского аналога: 5,8 доллара/4,4 маната = 1,32. Но каждый азербайджанец прекрасно знает, что у нас годами держится курс отношения стоимости доллара к стоимости маната на уровне 1,7. Чтобы уравнять цену бигмака в Азербайджане и США, один доллар должен стоить 1,32 маната.
Таким образом, индекс бигмака показывает, что манат недооценен, с чем, в принципе, трудно не согласиться. Всем известно, что курс в 1,7 поддерживается Центробанком путем внушительных валютных интервенций, иначе он сильно подорожает, что приведет к нарушению установившегося на рынке баланса. Получается, что курс маната по «индексу бигмака» ближе к его реальной стоимости, чем это отражено в официальном банковском курсе.
Принцип индексации широко применяется во всем мире для альтернативных расчетов, хотя на него и нельзя особо полагаться. Дело в том, что, например, индекс бигмака можно брать за основу потому, что сегодня сеть «Макдоналдс» охватывает практически все страны мира и стоимость его продукции легко конвертировать в местные валюты. В этом отношении индекс хачапури, конечно, не так универсален из-за ограниченности грузинского рынка и его бизнес-возможностей. Но грузинская статистика регистрирует каждое изменение индекса хачапури, потому что он имеет отношение к процессам, происходящим внутри страны.
То же самое можно сказать, к примеру, об индексе борща – то есть об отношении стоимости продуктов в базовом наборе к его интегральной оценке. Если говорить простым языком – это соотношение «цена-качество» с учетом инфляции. И хотя борщ, как и его индекс, в глобальном масштабе популярнее хачапури, но утвердиться в виде некоего интернационального эталона он тоже не может. Что не мешает российским властям внимательно отслеживать его статистику.
На этом фоне с некоторой грустью хочется отметить, что в Азербайджане, известном всему миру своими прекрасными блюдами, о подобном индексе никто почему-то не говорит. Да и не скоро, видимо, это станет возможным. Основная причина заключается не в сложности выделения ключевых блюд национальной кухни. Напротив, в нашей стране много прекрасных и вкусных блюд, некоторые из которых тоже вошли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Просто у нас до сих пор нет единого общенационального кулинарного бренда.
Что в первую очередь приходит в голову при слове «бигмак»? Конечно же, США с их сетью «Макдоналдс». С какой страной ассоциируется слово «хачапури»? С Грузией. Родиной борща, вероятнее всего, является Украина, хотя это блюдо настолько популярно в России, что эта страна также пользуется индексом борща. Какое же блюдо может служить кулинарным брендом Азербайджана – плов, долма, кутабы, дюшбара, довга, кабаб…? При упоминании каждого из них буквально слюнки текут, но какое же из них самое-самое?
Думается, нашим кулинарным и туристическим центрам стоит серьезно подумать об этом. Кулинарный бренд нам нужен не просто для «показухи». Он важен для повышения имиджа страны, привлечения туристов. Кроме того, как видно из вышесказанного, утверждение «главного» национального блюда с определенным перечнем ингредиентов необходимо для ведения национальной альтернативной статистики. Скажем, индекс долмы или дюшбары мог бы облегчить работу экономистов и поспособствовать более точным расчетам, не говоря уже о важности подобного индекса для страны в целом.