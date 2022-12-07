Премьер об отсутствии в Азербайджане проблем с продовольствием
В Азербайджане нет проблем с продовольствием, заявил премьер-министр страны Али Асадов, выступая в пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламента).
Он отметил, что созданы 90-дневные товарные запасы.
«С целью сохранения реальных доходов и покупательной способности населения для снижения влияния инфляции принимаются и будут приниматься и впредь необходимые меры», - подчеркнул премьер.
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