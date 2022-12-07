Али Асадов назвал стоимость «Большого возвращения»

По предварительным подсчетам, на выполнение Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы требуется более 32 млрд манатов бюджетных средств, 58% (19,2 млрд манатов) из которых будут направлены на освобожденные территории, сообщил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса премьер-министр Али Асадов.

Премьер-министр отметил, что за последние 2 года на реализацию проекта «Большое возвращение» было направлено более 5,8 млрд манатов.