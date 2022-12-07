На Сардинии исчезла арестованная яхта российского олигарха
Яхта «Алдабара», принадлежащая, по данным правоохранительных органов, российскому миллиардеру, основному владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину, смогла покинуть порт на Сардинии, несмотря на то, что судно задержали в рамках санкций, пишет британская The Guardian.
«Алдабара», стоимость которой от 700 тысяч до 1 миллиона евро, в марте была задержана в порту Ольбия на Сардинии. Яхту связывали с Мазепиным, попавшим в санкционный список после начала вторжения России в Украину. Однако, отмечает издание, чтобы доказать, что владелец судна именно российский бизнесмен, потребовалось время, так как яхта была оформлена через цепочку компаний-посредников, отмечает британское издание.
В июне, за несколько часов до того, как были получены окончательные официальные доказательства того, что «Алдабара» принадлежит Мазепину, судно покинуло порт на Сардинии. По данным полиции Сардинии, Мазепин нанял иностранную компанию, она, в свою очередь, договорилась с капитаном, который и увел «Алдабару» из Ольбии. Покинув Сардинию, яхта сделала кратковременную остановку в порту Бизерта в Тунисе, куда отправилось судно оттуда - до сих пор неизвестно.
Полиция сообщила, что Мазепину, компании, которая помогла организовать вывод яхты, и капитану, который утверждает, что не знал, что судно принадлежит российскому бизнесмену, грозит штраф в размере до 500 тысяч евро каждому.
The Guardian отмечает, что это первый случай в Италии, когда россиянину из санкционного списка удалось вывести из страны замороженные активы.