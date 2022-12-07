На Сардинии исчезла арестованная яхта российского олигарха

«Алдабара», стоимость которой от 700 тысяч до 1 миллиона евро, в марте была задержана в порту Ольбия на Сардинии. Яхту связывали с Мазепиным, попавшим в санкционный список после начала вторжения России в Украину. Однако, отмечает издание, чтобы доказать, что владелец судна именно российский бизнесмен, потребовалось время, так как яхта была оформлена через цепочку компаний-посредников, отмечает британское издание.

Яхта «Алдабара», принадлежащая, по данным правоохранительных органов, российскому миллиардеру, основному владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину, смогла покинуть порт на Сардинии, несмотря на то, что судно задержали в рамках санкций, пишет британская The Guardian.

В июне, за несколько часов до того, как были получены окончательные официальные доказательства того, что «Алдабара» принадлежит Мазепину, судно покинуло порт на Сардинии. По данным полиции Сардинии, Мазепин нанял иностранную компанию, она, в свою очередь, договорилась с капитаном, который и увел «Алдабару» из Ольбии. Покинув Сардинию, яхта сделала кратковременную остановку в порту Бизерта в Тунисе, куда отправилось судно оттуда - до сих пор неизвестно.

Полиция сообщила, что Мазепину, компании, которая помогла организовать вывод яхты, и капитану, который утверждает, что не знал, что судно принадлежит российскому бизнесмену, грозит штраф в размере до 500 тысяч евро каждому.

The Guardian отмечает, что это первый случай в Италии, когда россиянину из санкционного списка удалось вывести из страны замороженные активы.