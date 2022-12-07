Прогноз погоды на завтра
Завтра, 10 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами осадки, будет дуть юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 5-8 ° тепла, в Баку ночью - 3-5° тепла, днем - 6-8° тепла.
Атмосферное давление превысит норму и составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно осадков не ожидается, однако в отдельных восточных районах прогнозируются переменные осадки, временами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза.