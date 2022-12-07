Спецпредставитель Евросоюза после переговоров с Пашиняном отправился в Стамбул
Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар прибыл в Стамбул из Еревана. В столице Армении он провел встречи с премьером Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном и главой Совбеза Арменом Григоряном.
Согласно сообщениям армянских СМИ, на встречах обсуждались вопросы мирного соглашения между Ереваном и Баку.
Клаар в своем Twitter написал: «Короткий визит, но содержательные встречи в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, вице-премьером Мгером Григоряном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Теперь в Стамбул».
Каковы цели визита в Стамбул, Клаар не сообщает.
Short visit, but substantive meetings yesterday in Yerevan with PM @NikolPashinyan, DPM Mher Grigoryan and FM @AraratMirzoyan. Now off to Istanbul. pic.twitter.com/LLOecpY8nS— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) December 9, 2022