Спецпредставитель Евросоюза после переговоров с Пашиняном отправился в Стамбул

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар прибыл в Стамбул из Еревана. В столице Армении он провел встречи с премьером Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном и главой Совбеза Арменом Григоряном.

Согласно сообщениям армянских СМИ, на встречах обсуждались вопросы мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Клаар в своем Twitter написал: «Короткий визит, но содержательные встречи в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, вице-премьером Мгером Григоряном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Теперь в Стамбул».

Каковы цели визита в Стамбул, Клаар не сообщает.