Али Асадов объяснил рост цен на продукты и лекарства

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов объяснил, чем вызван рост цен на продукты питания и лекарства в стране.

По его словам, сбои в глобальных производственно-сбытовых цепях привели к росту цен на продукты питания в мире, а инфляция в большинстве стран стала двузначной.

«Мировой экономике грозит рецессия. Трудно предсказать, какой будет глобальная ситуация, но ясно одно: мир будет не таким, каким он был до февраля. Интегрированный в мировую экономику Азербайджан также сталкивается с инфляционным давлением. Среднегодовая инфляция в стране составила 13.8%, 60% которой приходится на продукты питания», - заявил Асадов на заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в пятницу.

Он отметил, что Азербайджан импортирует более 95% фармацевтической продукции.

«Лекарства импортируются из Германии, Великобритании, России, Украины, Турции и других стран. Регулирование цен на лекарственные средства осуществляется Тарифным советом в соответствии с правилами. Последнее повышение цен советом было применено к 277 наименованиям лекарств, что составляет всего 2% от общего количества лекарств. Из них 126 наименований лекарственных средств импортируются из России, Украины и Беларуси. Рост цен на лекарства, импортируемые из этих стран, был неизбежен», - заявил азербайджанский премьер.