Армяне обстреляли азербайджанских пограничников в Зангилане

В четверг, 8 декабря, около 21:00 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Неркин-Анд и Цав Кафанского района, обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции погранвойск Государственной пограничной службы Азербайджана в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Раядяря Зангиланского района. Об этом сообщили в ГПС Азербайджана.

Согласно информации, в результате предпринятых ответных мер вражеский обстрел был подавлен.

«Оперативная ситуация находится под полным контролем азербайджанских пограничников. Госпогранслужба расценивает этот инцидент как очередную провокацию армянской стороны», - говорится в сообщении ГПС.