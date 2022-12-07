Информация о задержании нахчыванского министра не соответствует действительности
В азербайджанских СМИ распространилась информация, что якобы министра связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики Вюсала Севдималиева и главу союза компаний Cahan Holdinq Вугара Аббасова доставили в Баку для допроса.
Отмечалось, что указанных лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов, контрабанде.
Как удалось выяснить haqqin.az, данная информация не соответствует действительности.
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