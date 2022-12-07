Информация о задержании нахчыванского министра не соответствует действительности

В азербайджанских СМИ распространилась информация, что якобы министра связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики Вюсала Севдималиева и главу союза компаний Cahan Holdinq Вугара Аббасова доставили в Баку для допроса.

Отмечалось, что указанных лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов, контрабанде.

Как удалось выяснить haqqin.az, данная информация не соответствует действительности.