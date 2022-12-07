В Шекинском Олимпийском спорткомплексе проходит церемония открытия, передает корреспондент haqqin.az из Шеки.

Сначала были представлены все команды-участницы соревнований. Затем выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Он отметил, что в этом году не только исполняется 20 лет с момента возрождения AGF, но и 30 лет – Национальному Олимпийскому комитету.

«В Азербайджане много прекрасных комплексов. И сегодня мы собрались в одном из них, - говорит министр. - Азербайджан – спортивная страна. Доказательством тому является множество спортивных мероприятий, проводящихся в нашей стране.

20 лет назад Федерация гимнастики Азербайджана заново родилась и добилась за эти годы огромного прогресса. У нас есть Национальная гимнастическая арена, где тренируются не только наши спортсмены, но и атлеты со всего мира».

Ну а затем начался гала-концерт, в котором, помимо именитых иностранных гостей, приняли участие и местные известные гимнасты.

* * * 14:04

В Олимпийском спортивном комплексе в Шеки проходят Объединенные соревнования по шести видам гимнастики, посвященные 20-летию реструктуризации Федерации гимнастики Азербайджана (AGF). Как известно, в 2002 году Федерацию возглавила нынешний первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.