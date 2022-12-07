Джессика и Дженнифер Гадировы впервые в Азербайджане Большой гала-концерт в Шеки; видео
В Шекинском Олимпийском спорткомплексе проходит церемония открытия, передает корреспондент haqqin.az из Шеки.
Сначала были представлены все команды-участницы соревнований. Затем выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Он отметил, что в этом году не только исполняется 20 лет с момента возрождения AGF, но и 30 лет – Национальному Олимпийскому комитету.
«В Азербайджане много прекрасных комплексов. И сегодня мы собрались в одном из них, - говорит министр. - Азербайджан – спортивная страна. Доказательством тому является множество спортивных мероприятий, проводящихся в нашей стране.
20 лет назад Федерация гимнастики Азербайджана заново родилась и добилась за эти годы огромного прогресса. У нас есть Национальная гимнастическая арена, где тренируются не только наши спортсмены, но и атлеты со всего мира».
Ну а затем начался гала-концерт, в котором, помимо именитых иностранных гостей, приняли участие и местные известные гимнасты.
* * * 14:04
В Олимпийском спортивном комплексе в Шеки проходят Объединенные соревнования по шести видам гимнастики, посвященные 20-летию реструктуризации Федерации гимнастики Азербайджана (AGF). Как известно, в 2002 году Федерацию возглавила нынешний первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.
В рамках объединенных соревнований в Шеки проходят 27-ой чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике и по спортивной акробатике, 6-й чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и по спортивной аэробике, 18-й чемпионат Азербайджана по тамблингу и 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике. Впервые столь масштабное для азербайджанской гимнастики мероприятие проходит за пределами Баку.
Вчера прошли соревнования по художественной гимнастике и по спортивной аэробике. Сегодня соревнуются гимнастки и акробаты. Завтра определятся очередные призеры в художественной гимнастике и в прыжках на батуте и тамблингу. Ну а в последний день соревнований свое мастерство продемонстрируют спортивные гимнасты и гимнастки.
Однако, бесспорно, главное событие 4-дневного мероприятия запланировано на сегодня. В 16:00 начнется церемония открытия и гала-концерт, в котором примут участие звезды мировой гимнастики. Особое внимание будет приковано к уже ставшими знаменитыми британским спортсменкам азербайджанского происхождения Джессике и Дженнифер Гадировым.
Джессика является 2-кратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира и призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. Ее сестра Дженнифер – бронзовый призер Олимпиады и серебряный призер чемпионата Европы в командных упражнениях.
Стоит сказать, что девушки впервые в жизни приехали на историческую Родину!
Помимо них, в Шеки свое мастерство продемонстрируют турецкий гимнаст, 2-кратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады в Токио Ферхат Арыджан (спортивная гимнастика), чемпионка мира и призер чемпионата Европы Милена Балдассарри из Италии (художественная гимнастика), а также три дуэта по спортивной акробатике из Израиля: чемпионы Европы среди молодежи Ротем Амихаи – Ор Абрахам, призеры чемпионата мира Амир Даус – Томер Оффир и чемпионы Всемирных соревнований возрастных групп Йонатан Фридман – Эми Рефаэли.
Все участники гала-концерта еще вчера прибыли в Шеки. Накануне они посетили местные достопримечательности.