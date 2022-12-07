Суд арестовал Бахтияра Гаджиева обновлено 17:26

Отдел информации

Хатаинский районный суд избрал в отношении политического активиста Бахтияра Гаджиева меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 20 дней, сообщил адвокат Гаджиева Агиль Лайыдж в социальных сетях.

*** 14:40

Как стало известно haqqin.az, Бахтияр Гаджиев задержан на основании жалобы автора троллей в соцсетях Ульвии Аловлу, известной своими провокационными высказываниями.

* * *

Сотрудники Главного управления полиции города Баку задержали политического активиста Бахтияра Гаджиева, сообщает haqqin.az.

По словам адвоката задержанного Агиля Лайыджа, в настоящее время Гаджиева везут в Хатаинский районный суд для избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Как сообщил адвокат, Гаджиева задержали по статье 221 (хулиганство) УК АР.