Суд арестовал Бахтияра Гаджиева обновлено 17:26
Хатаинский районный суд избрал в отношении политического активиста Бахтияра Гаджиева меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 20 дней, сообщил адвокат Гаджиева Агиль Лайыдж в социальных сетях.
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Как стало известно haqqin.az, Бахтияр Гаджиев задержан на основании жалобы автора троллей в соцсетях Ульвии Аловлу, известной своими провокационными высказываниями.
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Сотрудники Главного управления полиции города Баку задержали политического активиста Бахтияра Гаджиева, сообщает haqqin.az.
По словам адвоката задержанного Агиля Лайыджа, в настоящее время Гаджиева везут в Хатаинский районный суд для избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста.
Как сообщил адвокат, Гаджиева задержали по статье 221 (хулиганство) УК АР.