Лондон назвал имена попавших под санкции российских силовиков

Лондон готовится ввести новые санкции в отношении ряда высокопоставленных россиян. Об этом объявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, передает BBC.

"Сегодня я объявлю о новых санкциях в отношении лиц в 11 странах, включая Иран, Россию, Мали и Никарагуа, виновных в пытках, сексуальном насилии и подавлении протестов", - заявил Клеверли.

Издание отмечает, что под санкции попали сотрудники ФСБ из Крыма Андрей Тишенин и Артур Шамбазов (оба до аннексии полуострова работали в Службе безопасности Украины). Правительство Великобритании считает их виновными в пытках гражданина Украины Александра Костенко.

Кроме двух офицеров ФСБ, под санкции Великобритании также попали майор юстиции Валентин Опарин и прокурор из Ростова Олег Ткаченко. Они оба отказывались расследовать пытки Александра Костенко.