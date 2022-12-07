Путин анонсировал неформальный саммит СНГ перед Новым годом

Президент России Владимир Путин напомнил, что перед Новым годом в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом он заявил на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке. Точную дату саммита президент не назвал. Об этом сообщают российские СМИ.

«Вне рамок нашей сегодняшней работы хочу вам напомнить, что мы вас ждем на согласованной предновогодней неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», - сказал президент своим коллегам.

Предыдущая неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась 7 октября в Санкт-Петербурге. Предновогодний неформальный саммит СНГ проходил в прошлом году - 28 декабря.