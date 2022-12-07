Ограбленный МНБ бизнесмен проник на виллу Эльдара Махмудова и поговорил с ним

В ходе разбирательства выяснилось, что наряду с самим Шихалиевым апелляционную жалобу подали члены его семьи, поскольку часть конфискованного имущества была зарегистрирована на них.

Так, экс-начальник Главного следственного управления МНБ, бывший генерал Мовлам Шихалиев, а также сотрудники данного управления Вюсал Алекперов, Ясин Мамедов и Сахиб Алекперов подали иски о возврате части изъятого у них имущества. На днях Бакинский апелляционный суд рассмотрел данные иски.

Находящиеся в настоящее время в тюрьме члены банды расформированного Министерства национальной безопасности Азербайджана пытаются вернуть себе хотя бы часть награбленного богатства, которое ранее было конфисковано по решению суда.

Во время судебного заседания между обвиняемым Шихалиевым и его бывшими сотрудниками возникли разногласия. Шихалиев и его адвокат заявили, что судья Ильгар Мургузов, возглавляющий процесс, не может объективно рассмотреть это дело и вынести справедливое решение. Причина в том, что Мургузов когда-то сам работал в Генеральной прокуратуре, а сейчас там работает его сын. Остальные обвиняемые сотрудники МНБ протест Шихалиева не поддержали. Более того, они высказали положительные отзывы в адрес судьи.

Отметим, что апелляционный иск по данному делу также был подан со стороны прокуратуры. Суть этого иска заключается в том, что не все имущество, описанное в ходе следствия, было конфисковано.

5 декабря в Бакинском апелляционном суде Шихалиев и его адвокат заявили, что по закону им должна быть выдана копия иска, однако этого не произошло. Адвокат просил отложить судебное заседание с целью ознакомления с данным документом. «Когда получу все документы, тогда и распишусь. Отдайте мне копию жалобы», - заявил Шихалиев. Это вызвало протест другого обвиняемого, Ясина Мамедова. Он даже публично обвинил своего бывшего начальника и его адвоката во лжи.

В ходе этого судебного процесса также выяснилось, что одному из потерпевших по данному делу, бизнесмену Гусейну Сафарову, после нескольких неудачных попыток все же удалось проникнуть на виллу Эльдара Махмудова и встретиться с ним. Дело в том, что ранее Сафарову было обещано, что экс-министр вернет украденные у него деньги.

«Мовлам Шихалиев меня обманывает, – заявил Сафаров. – Это он послал меня к Эльдару Махмудову и пообещал, что тот все компенсирует. Махмудов принял меня только на третий раз. О нашей встрече я расскажу в суде».

Суд продолжится 12 декабря.